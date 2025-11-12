  1. Ekonomim
Afyonkarahisar’da bir yağ fabrikasında patlama geldi. Olayda 10 işçi yaralandı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Afyonkarahisar’da bir yağ fabrikasında, işçilerin çalıştığı kazan patladı. Patlama sonucu 1'i ağır, 10 kişi yaralandı.

Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor

Olay, kent merkezi Organize Sanayi Bölgesindeki bir yağ fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir yağ fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü işçilerin çalışma yaptığı esnada yağ kazanlarından birinde patlama yaşandı. Patlamada isimleri öğrenilemeyen 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay sonrası ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken diğerlerinin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaşanan küçük çaplı yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

Yağ fabrikasında patlama: 1'i ağır 10 yaralı - Resim : 1

