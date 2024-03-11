Yağışlar etkili oldu: İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Son günlerde aralıklarla İstanbul'da meydana gelen yağışlarla birlikte, barajlarda doluluk oranları yükseldi. İSKİ verilerine göre; bugün itibarıyla barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 76.75 olarak ölçüldü.

İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı yüzde 82.29 ile Elmalı Barajı oldu. Sazlıdere barajı yüzde 57.75'lik doluluk oranıyla en düşük doluluk oranına sahip baraj olarak kayıtlara geçti.

İSKİ'nin verilerine göre, 11 Mart itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli Barajı 87.53

Darlık Barajı 86.77

Elmalı Barajı 89.29

Terkos Barajı 76.78

Alibey Barajı 69.64

Büyükçekmece Barajı 73.82

Sazlıdere Barajı 57.75

Istrancalar Barajı 59.8

Kazandere Barajı 60.44

Pabuçdere Barajı 59.93