  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Yağışlar geri dönüyor! Deprem bölgesini de etkileyecek
Takip Et

Yağışlar geri dönüyor! Deprem bölgesini de etkileyecek

Yurdun batı kesimlerinde başlayacak yağışlar, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın batısında da etili olacak. Deprem bölgesi yağışın etkisi altına giriyor.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu geçecek.

İstanbul'da günlerdir etkisini sürdüren yağış bugün de devam edecek. Kentte esen rüzgar hava sıcaklıklarını düşük hissettiriyor.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Erzurum çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağmurlu ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor. Deprem bölgesine yağış geri dönüyor.

Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ riski devam ediyor.

Hava sıcaklıkları artacak mı?

Hava sıcaklığının yurdun kuzeydoğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun kuzey kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batısı, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı 15

İstanbul: Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı ve bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu 11

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20

Başvuru süresi doluyor: AK Parti'den milletvekili aday adayları kim?

Türkiye Haberleri

Başvuru süresi doluyor: AK Parti'den milletvekili aday adayları kim?
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye