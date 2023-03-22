Yağışlar geri dönüyor! Deprem bölgesini de etkileyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu geçecek.



İstanbul'da günlerdir etkisini sürdüren yağış bugün de devam edecek. Kentte esen rüzgar hava sıcaklıklarını düşük hissettiriyor.



Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Erzurum çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağmurlu ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor. Deprem bölgesine yağış geri dönüyor.



Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.



Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ riski devam ediyor.



Hava sıcaklıkları artacak mı?



Hava sıcaklığının yurdun kuzeydoğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun kuzey kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batısı, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı 15



İstanbul: Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı 12



İzmir: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri sağanak yağışlı 21



Antalya: Parçalı ve bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12



Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu 11



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20