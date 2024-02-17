Yağışlar nasıl etkiledi? İSKİ paylaştı, İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum
Son yağışların ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 17 Şubat 2024 tarihli güncel baraj doluluk oranları paylaşıldı. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 75'e dayandı. Peki, İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum ne?
Son günlerde aralıklarla sağanak yağış etkisini gösteriyor. İstanbul'un barajlarında doluluk oranı da yükselişe geçti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), 17 Şubat 2024 tarihli güncel baraj doluluk oranlarını açıkladı. Genel baraj doluluk oranı yüzde 74.92 seviyesine yükseldi.
İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum şöyle:
• Alibey Barajı yüzde 75.52
• Büyükçekmece Barajı yüzde 71.98
• Darlık Barajı yüzde 89.43
• Istrancalar Barajı yüzde 57.56
• Kazandere Barajı yüzde 59.7
• Elmalı Barajı yüzde 89.38
• Ömerli Barajı yüzde 88.25
• Pabuçdere Barajı yüzde 52.72
• Sazlıdere Barajı yüzde 54.33
• Terkos Barajı yüzde 69.26