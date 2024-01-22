Yağışlar nasıl etkiledi? İSKİ veriyi açıkladı: İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum
İstanbul’da son günlerde etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı artarak yüzde 62’yi geçti. Peki, İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum ne? Yüzde kaç arttı?
Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 62.59 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 90.38 ile Elmalı Barajı olurken, en düşük su miktarı 30.05 ile Pabuçdere Barajı oldu. Ayrıca yağışlar öncesi doluluk oranı 47.58 olan Istarancalar Barajındaki su seviyesi 67.6'ya yükseldi.
İSKİ verilerine İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ise şöyle:
"Büyükçekmece: 53.74
Sazlıdere: 43.59
Istarancalar: 67.6
Kazandere: 55.53
Pabuçdere: 30.05
Ömerli: 81.77
Darlık: 78.37
Elmalı: 90.38
Terkos: 51.55
Alibey: 71.64".