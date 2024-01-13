Yağışlar ne kadar etkiledi? İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı yüzde 57.9'a yükseldi.
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Barajlardaki doluluk oranı yağışların etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Son bir haftada yüzde 4,64 artan doluluk oranı, yüzde 52,37'den yüzde 57,01 seviyesine çıktı.
İstanbul'daki barajların doluluk oranı
Su miktarı; Alibey'de yüzde 69,07, Büyükçekmece'de 50,19, Darlık'ta 71,77, Elmalı'da 81,65, Istrancalar'da 49,53, Kazandere'de 43,27, Pabuçdere'de 26,75, Sazlıdere'de 40,18, Terkos'ta 47,81 ve Ömerli'de de 76,55 seviyelerinde ölçüldü.