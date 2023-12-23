Yağışlar ne kadar etkiledi? İstanbul'un baraj doluluk oranında son durum

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan sağanak etkili oldu. İSKİ'nin açıkladığı son verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 51,18 olarak ölçüldü. Dünkü sağanağın barajlara 1 günlük katkısı ise yüzde 0.47 oldu.

Ömerli Barajı: Yüzde 69,17

Darlık Barajı: Yüzde 61,97

Elmalı Barajı: Yüzde 84,64

Terkos Barajı: Yüzde 40,99

Alibey Barajı: Yüzde 62,4

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 41,84

Sazlıdere Barajı: Yüzde 32,53

Istrancalar Barajı: Yüzde 78,96

Kazandere Barajı: Yüzde 45,49

Pabuçdere Barajı: Yüzde 25,95

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 20 Aralık tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 38,26, 2014'te yüzde 53,73, 2015'te yüzde 60,56, 2016'da yüzde 38,63, 2017'de yüzde 57,71, 2018'de yüzde 76,42, 2019'da yüzde 34,21, 2020'de yüzde 21,78, 2021'de yüzde 47,25, 2022'de ise yüzde 34,15 olarak kayda geçti.