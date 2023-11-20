Yağışların ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte 22.63'e yükseldi. Yüzde 16 seviyelerine kadar düşen baraj doluluk oranlarında sağanak yağışların ardından artış yaşandı.
Sağanak yağışların İstanbul'da etkisini göstermesiyle barajların doluluk oranındaki kademeli artış sürüyor.
İSKİ'nin 20 Kasım tarihli açıkladığı verilere göre, kentte su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 22.63'e yükseldi. Dün barajların doluluk oranı yüzde 20.54 olarak ölçülmüştü.
İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum
Ömerli Barajı: Yüzde 40,14
Darlık Barajı: Yüzde 30,7
Elmalı Barajı: Yüzde 33,81
Terkos Barajı: Yüzde 12,49
Alibey Barajı: Yüzde 23,37
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 7,19
Sazlıdere Barajı: Yüzde 5,7
Istrancalar Barajı: Yüzde 20,27
Kazandere Barajı: Yüzde 5,84
Pabuçdere Barajı: Yüzde 2,49