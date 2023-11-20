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Yağışların ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte 22.63'e yükseldi. Yüzde 16 seviyelerine kadar düşen baraj doluluk oranlarında sağanak yağışların ardından artış yaşandı.

Haber Merkezi
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Yağışların ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum
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Sağanak yağışların İstanbul'da etkisini göstermesiyle barajların doluluk oranındaki kademeli artış sürüyor.

İstanbul'u etkisi altına alan yağışların ardından barajlardaki son durumİstanbul'u etkisi altına alan yağışların ardından barajlardaki son durumGündem

İSKİ'nin 20 Kasım tarihli açıkladığı verilere göre, kentte su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 22.63'e yükseldi. Dün barajların doluluk oranı yüzde 20.54 olarak ölçülmüştü.

İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum

Ömerli Barajı: Yüzde 40,14
Darlık Barajı: Yüzde 30,7
Elmalı Barajı: Yüzde 33,81
Terkos Barajı: Yüzde 12,49
Alibey Barajı: Yüzde 23,37
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 7,19
Sazlıdere Barajı: Yüzde 5,7
Istrancalar Barajı: Yüzde 20,27
Kazandere Barajı: Yüzde 5,84
Pabuçdere Barajı: Yüzde 2,49