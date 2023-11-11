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Yağmur sonrası çıkan hortum korkuttu

İstanbul'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış sonrası Küçükçekmece gölü üzerinde oluşan hortum kısa süreli paniğe neden oldu.

Haber Merkezi
İHA
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Yağmur sonrası çıkan hortum korkuttu
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Meteorolojinin uyarılarının ardından öğle saatlerinde İstanbul genelinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış sonrası Küçükçekmece Gölü üzerinde oluşan hortum kısa süreli paniğe yol açtı.

Bir süre görünen hortum daha sonra gözden kayboldu. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

 