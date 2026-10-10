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Yahşihan Belediye Başkan Vekili Demirdirek görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığınca, Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek, geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Haber Merkezi
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Yahşihan Belediye Başkan Vekili Demirdirek görevden uzaklaştırıldı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek hakkında 'rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, suç örgütüne yardım etme' suçları kapsamında Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanması üzerine Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."