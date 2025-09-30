Yahşihan Belediye Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Aydın Demirdirek seçildi

Belediye nikah salonunda basına kapalı gerçekleştirilen Yahşihan Belediye Meclisi Toplantısı'nda, 15 meclis üyesinden Demirdirek ile AK Parti'li Hüseyin Şenol, belediye başkan vekilliğine aday oldu.

Yapılan seçimde 4. turda 10 oy alan Aydın Demirdirek, belediye başkan vekili seçildi, Şenol 5 oyda kaldı.

Demirdirek, seçimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün sadece kendisinin kazanmadığını, 15 meclis üyesi ve Yahşihan'ın kazandığını belirterek, "Eğer 6 ay içinde kanun ve yasalar çerçevesinde başkanımız dönerse emaneti kendisine teslim ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Hiçbir işçi ve memur arkadaşımız en küçük bir ayrımcılık görmeyecek. Teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında, 18 Eylül'de Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 8 zanlı gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sungur'un da aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığınca, Belediye Başkanı Sungur, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmış, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu da Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.