Yahşihan Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: Tutuklu sayısı 16’ya çıktı

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında adli süreç devam ediyor. Soruşturma kapsamında savcılık ifadelerinin ardından 26 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında eski Yahşihan Belediye Başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz’ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklanırken, 11 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

Başsacılık itiraz etti

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 11 şüpheli hakkındaki kararlara itiraz etti. İtirazın değerlendirilmesinin ardından şüphelilerden Ş.A. hakkında tutuklama kararı verildi. Ş.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. Böylelikle Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 16’ya yükseldi