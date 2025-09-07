Yakalama kararı çıkarılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan teslim oldu

İlker Arslan'ın gözaltı kararını öğrenmesinin ardından Antalya'dan Ankara'ya hareket ettiği, yol boyunca da telefonunu kapattığı öğrenildi.

Diğer yandan İlker Arslan'ın kardeşi ile eşi M. Arslan hakkıda da gözaltı kararı verildi.

Muhittin Böcek soruşturmasında açığa alınan İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında 'rüşvet almak, nitelikli dolandırıcılık' suçlamaları ile gözalt kararı çıkarılmıştı. Arama çalışmaları sırasında Niğde'de durdurulan İlker Arslan'a ait aracın içinde bulunan İlker Arslan'ın kendisine benzeyen kardeşi de 'suçluyu kayırmak' suçundan gözaltına alındı.

Adı Muhittin Böcek soruşturmasındaki ifadelerde geçti

İlker Arslan’la ilgili süreç, Muhittin Böcek ve belediye ile ilgili iddialar kapsamında yürütülen soruşturma sırasında başladı. Muhittin Böcek’in 5 Temmuz 2025’te “rüşvet” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturmalar iş insanı B.Ç. ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T. adlı kişinin ifadelerinde İlker Arslan’ın da adı geçti.

MASAK raporu istendi

İlker Arslan’ın eşi M. Arslan'ın iş insanı Fazlı Ateş’e ait şirkette çalışan olarak göründüğü, hesabına maaş adı altında yüksek miktarlarda para yatırıldığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında, İlker Arslan ve birince derece yakınlarının finansal hareketlerinin tespiti için MASAK raporu da talep edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü görevden almıştı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın görevden uzaklaştırıldığı duyurmuştu.

İlker Arslan kimdir?

1994 yılında Polis Akademisi’nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun olan İlker Arslan, mesleki kariyerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde başladı. Ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara’da çeşitli görevlerde bulundu.

Tanık koruma ve yurt dışı görevi üstlendi

2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yapan Arslan, 2021-2024 döneminde Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görev yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya’ya atandı

16 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü görevine atanan İlker Arslan, Sivas doğumlu olup evli ve üç çocuk babasıdır.