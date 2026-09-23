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Yakalanmamak için tekne partisi kılığına girdiler: Göçmenlerin kaçış planı suya düştü

Yakalanmamak için tekne partisine katılan turistler gibi giyinen düzensiz göçmenler, Muğla’nın Milas ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Haber Merkezi
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Yakalanmamak için tekne partisi kılığına girdiler: Göçmenlerin kaçış planı suya düştü
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Muğla’nı Milas ilçesi açıklarında seyreden yelkenli teknede Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan aramada, Afganistan ve İran uyruklu 14 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Milas ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli yelkenli tekne durduruldu.

Tekne içinde yapılan aramada, 10 Afganistan ve 2 İran uyruklu (4’ü çocuk) ve 2 Moldovya ve Tunus uyruklu 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

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