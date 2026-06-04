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'Yakup TV' adıyla tanınan Yakup Şahkulubey tutuklandı

Sosyal medyada “Yakup TV” ismiyle bilinen Yakup Şahkulubey'in, ‘Atatürk’e alenen hakaret’ ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamaları nedeniyle tutuklandığı bildirildi.

Haber Merkezi
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'Yakup TV' adıyla tanınan Yakup Şahkulubey tutuklandı
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Sosyal medya platformlarında geniş takipçi kitlesine sahip olan “Yakup TV” hesabının sahibi Yakup Şahkulubey, hakkında başlatılan soruşturma sonucunda tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Şahkulubey, Silivri Cezaevi'nde bulunuyor.

Daha önce cezaevinde kalan ve sosyal medyada “Testo Taylan” olarak tanınan Taylan Özgüç Danyıldız, bir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İçeriden dostumu arattım. Yakup TV şu an Silivri’de, C17 koğuşunda.”

Yakup Şahkulubey’in, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla gözaltına alındığı, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

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