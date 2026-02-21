Yalçın Özden'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Geçtiğimiz gün beyin kanaması geçiren 78 yaşındaki Özden'in yoğun bakımdaki tedavisi ederken, kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Onur Özden, son gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

NTV'ye konuşan Onur Özden, amcasının bilincinin kapalı olduğunu ve ameliyat edildiğini söyledi.

Doktorların vücut fonksiyonlarını kullanabileceğini belirttiğini ifade eden Özden, “48 saat gözetim altında kalması gerekiyordu. Bugün uyandırmayı bekliyorlar. Ancak eskisi gibi olma ihtimali düşük ondan korkuyoruz. Her şey yoluna girdikten sonra ikinci bir ameliyat olacak. Sorunsuz bir şekilde hayatına geri döner inşallah. Tek dileğimiz bu” ifadelerini kullandı.

Yalçın Özden kimdir?

1947'de Kars'ta dünyaya gelen Yalçın Özden, 1980’li yıllarda "Akıllı Deliler" ve "Eşek Şakası" gibi filmlerde canlandırdığı "Figüran Osman" karakteriyle şöhreti yakaladı.

Çocuk yaştan itibaren tiyatroya ilgilisi olduğnu ifade eden ünlü isim, birçok projede boy gösterdi Özden, "Seksenler" dizisindeki Muzaffer karakteri ve "Tatlı Kaçıklar"daki Oktay rolüyle hafızalarda yer etti.