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Yalova Belediyesine 1,3 milyon TL'lik çevre cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü ekipleri, yağmur suyu hattından denize kentsel atık su deşarj ettiği belirlenen Yalova Belediye Başkanlığı’na 1 milyon 337 bin 354 lira ceza uyguladı.

Haber Merkezi
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Yalova Belediyesine 1,3 milyon TL'lik çevre cezası
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İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Yalova Belediyesi'ne ait yağmur suyu deşarj hattından numune aldı.

Yapılan incelemede kentsel atık suyun arıtılmadan bu hat üzerinden denize deşarj edildiği belirlendi.

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi alanındaki deniz kirliliği ile ilgili Yalova Belediyesi’ne ilgili Çevre Kanunu’na istinaden 1 milyon 337 bin 354  lira ceza uygulandı.

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