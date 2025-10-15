  1. Ekonomim
Yalova İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne operasyonda gözaltı sayısı 9'a yükseldi

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Yalova İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne operasyonda gözaltı sayısı 9'a yükseldi
Yalova'da dün düzenlenen operasyonda İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç., müdürlük çalışanları Emre K. ve Mesut A., tercümanlar Ahmed N. ve Yahya G., iş takipçisi Qahtan G., emlakçı Süleyman Sezer Y. ile esnaf Ali Basim Jawad B. gözaltına alınmıştı. Müdürlük çalışanı Gökhan D.'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

İddiaya göre, müdürlük personelinin yabancı uyruklulara uluslararası koruma başvurularını oyaladıkları, yabancı kadınlara ulaşarak görüşme talep ettikleri ve işlemlerini yavaşlattıkları belirlendi. Personelin İl Göç İdaresi’nde işlem yaptıranlarla hesap hareketlerinin bulunduğu ve kurumla ilişkili tercümanların başvuruları hızlandırmak için yabancılardan para istediği de iddia ediliyor.

