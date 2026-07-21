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Yalova'da askeri öğrencileri güneş çarptı: 4 askeri öğrenciden 1'i şehit oldu

Yalova'da düzenlenen askeri eğitim sırasında rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. İlk incelemelere göre olayın güneş çarpmasına bağlı geliştiği değerlendirilirken, bir askeri öğrenci şehit oldu. Rahatsızlanan 3 öğrencinin hastanedeki tedavileri devam ederken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
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Yalova'da askeri öğrencileri güneş çarptı: 4 askeri öğrenciden 1'i şehit oldu
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Yalova'daki 18'inci Ana Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri sırasında Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin ile 3 askeri öğrenci fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan öğrenciler ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavi altına alınan öğrencilerden Veli Bilgin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer 3 öğrencinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Güneş çarpması sonucu şehit düştüğü değerendirilen Veli Bilgin'in naaşı memleketi Niğde'ye gönderilecek.

Eğitim sırasında rahatsızlanan öğrenci kurtarılamadı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Yalova'da düzenlenen Tatbiki Eğitim Kampı sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu 1'inci sınıf öğrencisi Veli Bilgin'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

MSÜ'den yapılan açıklamada "Yalova 18'inci Ana Üs Komutanlığında icra edilen Tatbiki Eğitim Kampı'nda eğitim esnasında rahatsızlanan Harbiyeli Veli Bilgin, hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, devre arkadaşlarına ve asil Türk milletine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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