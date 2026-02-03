  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yalova'da denizde kadın cesedi bulundu
Takip Et

Yalova'da denizde kadın cesedi bulundu

Yalova'da denizde, feribot iskelesi bölgesinde kadın cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının cesedi, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yalova'da denizde kadın cesedi bulundu
Takip Et

Yalova'da feribot iskelesi bölgesinde kadın cesedi bulundu.

Yalova merkezdeki İDO Feribot İskelesi yanında deniz yüzeyinde bir kadını hareketsiz görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Yalova'da denizde kadın cesedi bulundu - Resim : 1

Bölgeye sevk edilen Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denizden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının cesedi, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Bülent Arınç'tan Bahçeli'nin "Demirtaş" çıkışına tebrik: Cumhurbaşkanımız, Bahçeli'den daha az adil değildirBülent Arınç'tan Bahçeli'nin "Demirtaş" çıkışına tebrik: Cumhurbaşkanımız, Bahçeli'den daha az adil değildirGündem