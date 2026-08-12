Yalova'da F-16 eğitim uçağının düşme anı (Video)

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Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde 18. Ana Jet Üssü yakınlarında askeri eğitim uçağının kaza kırıma uğradığı bildirildi. Olay 18.Ana Jet Üs Komutanlığı yakınlarında yaşandı. Saat 15.02 sularında F16 uçağı alçaldığı esnada kaza kırıma uğradı.

O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrası bölgeden siyah dumanlar çıktığı görüldü.

Uçak pilotunun fırlatma koltuğuyla kurtulduğu, kaldırıldığı Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olay yerine bilirkişi ekibinin beklendiği öğrenildi.

MSB'den açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hava Kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız, eğitim uçuşu sırasında Yalova’da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni, yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir" denildi. Olay yerinde incelemelerin devam ettiği bildirildi.