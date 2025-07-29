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Yalova'da havai fişek kullanımı yasaklandı

Yalova Valiliği il genelinde havai fişek kullanımının yasaklandığı duyurduç

Haber Merkezi
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Yalova'da havai fişek kullanımı yasaklandı
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Valilikten yapılan açıklamada, Yalova İli Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu'nun kentte orman yangınlarının önüne geçilmesi adına yeni bir karar aldığı belirtildi.

Açıklamada, "28 Temmuz 2025 tarihinden geçerli ikinci bir emre kadar Yalova ili sınırları içerisinde havai fişek kullanımı yasaklanmıştır. Bu tedbir ve yasağa uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre adli ve/veya idari işlem yapılmasına karar verildi." denildi.

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