Yalova’da köpüklü su tedirginlik yaratmıştı! Valilik açıklama yaptı

Yalova’nın içme suyu hattının Kurtköy derivasyonunda suda meydana gelen köpüklenme nedeniyle yapılan analizler tamamlandı. Yalova Valiliği, suyun içme suyu olarak tüketilmesinde bir sakıncanın bulunmadığını açıkladı.

Suyla ilgili analiz çalışmaları tamamlandı

29 Ocak akşamı Kurtköy derivasyonunda suda köpüklenme olduğu belirlenmiş ve tüm kentte su kesintisine gidilmişti. Yaklaşık 1 günlük su kesintisinin ardından su yeniden şehir şebekesine verilmiş fakat sadece temizlik ve hijyen amaçlı kullanılması istenmişti. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün suyla ilgili analiz çalışmaları tamamlandı.

Yalova Valiliği: Tüketilmesinde bir sakınca bulunmuyor

Yalova Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimizin su kaynağını besleyen Kadıköy/Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı analizler tamamlanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda suyun halk sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın suyu, içme suyu olarak tüketmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır" denildi.