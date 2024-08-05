Yalova'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Hayriye köyü mevkiinde orman yangını çıktı. Çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği bildirildi.
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Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Hayriye köyü mevkiinde orman yangını çıktı. Yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığı öğrenildi.
Ekipler yangına müdahale ediyor
Edinilen bilgiye göre, Hayriye köyü, Berkece yaylası kırsalında saat 14.15 sularında ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevlerin yayıldığı yangına havadan 2 helikopter ile karadan da yaya orman ekipleriyle müdahale edildiği bildirildi. Yangının olduğu bölgeye yangın söndürme uçağınında yönlendirildiği belirtildi.
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