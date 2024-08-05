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Yalova'da ormanlık alanda yangın

Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
AA
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Yalova'da ormanlık alanda yangın
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Armutlu ilçesine bağlı Hayriye köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk yangının çıktığı noktaya sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Yangının karadan ulaşımın zor olduğu bir bölgede çıkması nedeniyle ekiplerin çalışması güçlükle sürüyor.

Vali Hülya Kaya, gazetecilere, "Bir helikopterle devam eden çalışmalara ikinci helikopter takviye istendi. Ekiplerimizin müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalışıyoruz." dedi.

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