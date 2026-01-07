Yalova'da SGK binasında silahlı saldırı: Emekliliği reddedilen kişi, kurum avukatını öldürdü

Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasında bugün saat 11:30 sıralarında düzenlenen silahlı saldırıda SGK avukatı Zekeriya Polat'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açıklamasına göre maluliyet talebinin reddedilmesi ve buna ilişkin yargı sürecini gerekçe gösteren bir şahıs tarafından gerçekleştirilen saldırı kurum binasında meydana geldi.

SGK, saldırıyı şiddetle kınarken, Polat’ın ailesine, yakınlarına ve tüm kurum camiasına başsağlığı diledi.

BAŞIMIZ SAĞOLSUN



Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasında bugün saat 11.30 sıralarında, maluliyet talebinin reddi ve buna ilişkin yargı sürecini gerekçe göstererek kuruma gelen bir şahıs tarafından Kurum Avukatımız Zekeriya Polat’a yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiş… — SGK (@sgksosyalmedya) January 7, 2026

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzde kıymetli çalışma arkadaşımız, Kurum Avukatımız Zekeriya Polat’ı alçak bir saldırı sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz Saldırganın adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz. Kardeşimize Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. SGK ailemizin başı sağ olsun."