Yalova'da SGK binasında silahlı saldırı: Emekliliği reddedilen kişi, kurum avukatını öldürdü

Yalova SGK İl Müdürlüğü’nde düzenlenen silahlı saldırıda kurum avukatı Zekeriya Polat hayatını kaybetti.

Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasında bugün saat 11:30 sıralarında düzenlenen silahlı saldırıda SGK avukatı Zekeriya Polat'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açıklamasına göre maluliyet talebinin reddedilmesi ve buna ilişkin yargı sürecini gerekçe gösteren bir şahıs tarafından gerçekleştirilen saldırı kurum binasında meydana geldi.

SGK, saldırıyı şiddetle kınarken, Polat’ın ailesine, yakınlarına ve tüm kurum camiasına başsağlığı diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzde kıymetli çalışma arkadaşımız, Kurum Avukatımız Zekeriya Polat’ı alçak bir saldırı sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz Saldırganın adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz. Kardeşimize Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. SGK ailemizin başı sağ olsun."

