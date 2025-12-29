  1. Ekonomim
  3. Yalova'da üç polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonuyla ilgili yanıltıcı paylaşımlara soruşturma
Yalova'da üç polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonuyla ilgili yanıltıcı paylaşımlara soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin çeşitli sosyal medya hesaplarından yapılan ve dezenformasyon içeren gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütü sempatizanı şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda bina içerisinde bulunan teröristlerin görevli polis memurlarına ateş açması sonucunda Yalova İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli Yasin Koçyiğit, Turgut Külüş ve İlker Pehlivan isimli polis memurları şehit oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova’da polislere yönelik saldırıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"28.12.2025 tarihinde Yalova ilinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin çeşitli sosyal medya hesaplarından yapılan ve dezenformasyon içeren gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatılmıştır."

