Yalova'daki DEAŞ operasyonu: Gözaltına alınan şüphelilere hastane önünde saldırı girişimi (Video)

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda teröristler ile polis arasında çıkan çatışmada üç polis şehit oldu. Çatışmada altı terör örgütü elemanı etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis ekipleri eşliğinde hastaneye getirildi.

Öfkeli kalabalığın tepkisi kameralara yansıdı

Operasyon sırasında yakalanan şüpheliler, adli işlemler öncesinde rutin sağlık kontrolü için ambulans ve polis araçlarıyla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastane önünde toplanan vatandaşlar, gözaltındaki şüphelilere tepki göstererek saldırı girişiminde bulundu. Polis ekipleri, öfkeli kalabalığı güçlükle kontrol altına alabildi.

Hastane çevresinde polis ekipleri tarafından güvenlik çemberi oluşturulurken, giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde sağlandı.

Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek işlemlerine devam edileceği belirtildi.

Operasyonla ilgili soruşturmanın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.