Yalova'daki su güvenli mi? Sağlık Bakanlığından açıklama geldi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü referans laboratuvarlarında temizlik, bakım ve klorlama çalışmaları sonrası Yalova’dan alınan su numuneleri detaylı olarak analiz edilmiştir. Yapılan ilk incelemeler neticesinde su kaynağında kullanıma engel bir uygunsuzluk tespit edilmemiş, bunun üzerine şebeke suyu kullanım suyu olarak verilmiştir. Yapılan diğer detaylı incelemelerimiz ise ayrıca sonuçlanmış olup, içme suyu kullanımıyla ilgili olarak da bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz ile iş birliği içerisinde süreci titizlikle takip eden tüm yetkililere ve kurumlara teşekkür ediyoruz. Halk sağlığı önceliğimizdir, gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır."