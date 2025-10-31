Yanardağ: Bu yağmalama girişimini hiçbir zaman kabul etmeyeceğim

Tutuklu TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, TELE1 çalışanlarına hitaben kaleme aldığı mesajında, kanalı “gazetecilerin kurduğu, yönettiği ve ürettiği” bir yayın kuruluşu olarak tanımlayarak, büyük zorluklara rağmen geniş kitlelere ulaştıklarını belirtti.



Yanardağ, şunları kaydetti:

"Birlikte Türkiye basın tarihinin hiçbir zaman unutamayacağı büyük bir başarıya imza attık. Medyanın sermaye bileşeninin değiştiği, gazetecilerin ikinci plana atıldığı bir ortamda, gazetecilerin kurduğu, yönettiği ve ürettiği TELE1’i büyük imkansızlıklara karşın engelleri aşarak geniş kitlelerle buluşturduk. Halktan yana cumhuriyetçi, aydınlanmacı ve toplumcu bir yayıncılığın mümkün olabileceğini gösterdik. Hiçbir güç odağına ya da sermaye grubuna bağlı olmadan yayıncılık yapılabileceğini kanıtladık."

TELE1’in zaman içinde Türkiye’nin en çok izlenen kanallarından biri haline geldiğini vurgulayan Yanardağ, "Bu başarıyı sizlerin büyük özverisi ve birikimiyle, halkın ve dostlarımızın desteğiyle gerçekleştirdik. Bu yanıyla, deyim uygunsa, bir ‘mucize’ yarattık" dedi.

Yanardağ, kanala kayyum atanmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Emeklerimize, 9 yıllık birikimimize 5. sınıf bir kumpasla el koyma yoluna gittiler. Bu girişim düşünce, basın ve ifade özgürlüğüne ağır bir saldırıdır. Dahası kapitalizmin kurallarına ve ahlakına bile aykırı bir tertiptir. TELE1’e yönelik bu yağmalama girişimini hiçbir zaman kabul etmeyeceğim. Bu tertip de bozulacak, bu zulme boyun eğmeyeceğim"

Yanardağ, TELE1 çalışanlarına hitaben, "Ayrılanlar gibi kalacak olanların da kalbimdeki yeri değişmeyecek. ‘İhanet’ olmadığı sürece sorun yoktur" ifadelerini kullandı.

Merdan Yanardağ, mesajını “Hiç kimsenin kuşkusu olmasın, yeniden TELE1 gibi hatta TELE1’den daha büyük kurumlar yaratacağız. Yeniden birlikte olacağız. Hepinizi çok seviyorum, yolunuz açık olsun” sözleriyle tamamladı.