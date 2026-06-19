Yandex Maps futbolseverlere özel Dünya Kupası özelliklerini duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar, İstanbul'da özel hazırlanan maç günü rotasını keşfedebiliyor, dünya kupası heyecanını paylaşmak için arkadaşlarının yanına giderken kolayca rota oluşturabiliyor ve navigasyondaki standart araç simgesini futbol topu temalı simgeyle değiştirebiliyor.

Yandex Maps, İstanbul'daki kullanıcılar için ayrıca özel olarak hazırlanan Maç Günü Atmosfer Rotası'nı da sunuyor.

Maç izlemeyi gün boyu süren bir şehir deneyimine dönüştürmek isteyen taraftarlar için tasarlanan rota, İstanbul'un önemli futbol buluşma noktalarından biri olan Kadıköy çevresinden başlıyor, Bağdat Caddesi'ne ve Caddebostan Sahili'ne uzanıyor.

Rota, arkadaşlarla buluşma, şehirdeki futbol atmosferini takip etme, öğle yemeği molası verme, dondurma yeme, sahilde yürüyüş yapma, gün batımını izleme ve maçın ardından akşama devam etme gibi farklı sosyal aktiviteleri bir araya getiriyor.

Yandex Maps ve Yandex Navi, yolculuğa maç heyecanını katmak amacıyla futbol temalı yeni bir navigasyon simgesini de kullanıma sundu.

Turnuva boyunca kullanıcılar, standart araç simgesi yerine futbol topu simgesini seçerek ortak izleme alanlarına, buluşma noktalarına veya maç günü rotalarına daha eğlenceli bir şekilde ulaşabiliyor. Simgeyi değiştirmek için "Ayarlar" menüsünden "Navigasyon" bölümüne girip "Ok" göstergesi seçeneği altında futbol temalı simgeyi seçmek yeterli oluyor.

Bu güncellemeler, Yandex Maps'in Türkiye için önem taşıyan etkinlik ve süreçleri hizmetlerine yansıtma yaklaşımının bir parçası olarak hayata geçirildi.

Şirket, kullanıcıların kendileri için anlamlı olan güncel noktaları keşfetmesini ve bu noktalara kolayca ulaşmasını desteklemeyi amaçlıyor.