Yangın ekipmanlarında fahiş fiyat alarmı: Ekipler denetimde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bolu Kartalkaya’da yaşanan otel yangını sonrası yangın tüpleri ve diğer yangın söndürme malzemelerinde fiyat artışlarının yaşandığı iddiaları üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda, ekipler Kocaeli genelinde yangın önleme ekipmanları satan işletmelere yönelik yoğun denetimler gerçekleştiriyor.

Denetimlerde, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte çalışan zabıta ekipleri; yangın battaniyesi, yangın söndürücü sprey, duman dedektörü gibi ürünlerin fiyatlarını yangın öncesi ve sonrası dönemde karşılaştırarak, muhtemel fahiş fiyat artışlarını kontrol ediyor. Ekipler, tüketici mağduriyetinin önüne geçmek için gerekli tüm adımların atıldığını belirtti.