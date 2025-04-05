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Yangın faciası: 3 aylık bebek ve 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 aylık Sevginur bebek ve 4 yaşındaki abisi Efe hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Yangın faciası: 3 aylık bebek ve 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Edinilen bilgilere göre, saat 22.30 sıralarında Çayır Mahallesi, Çayır Sokak'ta bulunan bir evde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangında, 3 aylık Sevginur bebek ve 4 yaşındaki abisi Efe D. hayatını kaybederken, 3 yaşındaki ortanca çocuk Enes D. yaralı olarak Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybeden 3 aylık Sevginur bebek ve 4 yaşındaki Efe D'nin cenazesi otopsi incelemesi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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