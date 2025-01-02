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Yangın söndürme uçaklarının satılacağı iddia edilmişti! THK Kayyum Heyeti’nden açıklama geldi

THK’nın ambulans uçaklarının ardından yangın söndürme uçaklarının da hurdaya ayrılacağı ve satılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Kurumdan “THK'nin varlığına veya misyonuna zarar verecek herhangi bir süreç kesinlikle söz konusu değildir” açıklaması geldi.

Haber Merkezi
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Yangın söndürme uçaklarının satılacağı iddia edilmişti! THK Kayyum Heyeti’nden açıklama geldi
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Türk Hava Kurumu’na ait ambulans uçaklarının ardından yangın söndürme uçaklarının da hurdaya ayrılacağı ve satılacağı iddiaları basına yansımıştı. THK’dan iddialara yanıt geldi.

“THK’nın varlığına zarar verecek süreç söz konusu değildir”

THK, 3'ü aktif olmak üzere 8 yangın söndürme uçakları bulunduğunu bildirerek, "THK'nin varlığına veya misyonuna zarar verecek herhangi bir süreç kesinlikle söz konusu değildir, aksine, kurumumuzun sürdürülebilir yapıya kavuşması adına tüm çalışmalarımız devam etmektedir." ifadesini kullandı.

 THK: İdari, mali ve hukuki tedbirler alındı

THK Kayyum Heyeti Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyetin mirası ve Atatürk'ün emaneti THK'nin, 16 Şubat'ta 100'üncü yılını kutlamaya hazırlandığı anımsatıldı.

Havacılığın gelişimine öncülük eden ve ülkenin geleceği için önemli bir yere sahip olan THK'nin, yaşanan mali zorluklarla mücadele ederken millete hizmet misyonunu kararlılıkla sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, söz konusu zorlukların aşılması ve kurumun daha güçlü yapıya kavuşması için idari, mali ve hukuki tedbirlerin alındığı vurgulandı.

“Tüm filo kapsamlı modernizasyona tabi tutulacak”

Açıklamada, kurumsal yapının modernize edilmesi yönündeki çalışmaların da gerçekleştirildiğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"THK'nin 8 yangın söndürme uçağı bulunuyor, bu uçaklardan 3'ü aktif kullanılabilirken, diğer 5'inin de aktif hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Tüm filonun kapsamlı modernizasyona tabi tutulması, bu uçakların Yeşil Vatan için daha verimli ve etkin kullanılmasını sağlayacaktır. Bu doğrultuda, ilgili kamu kurumlarıyla ortak iş modelleri geliştirme çalışmaları da planlanmaktadır. Modernize edildiğinde 8 uçaktan oluşacak filonun önümüzdeki yıllarda orman yangınlarıyla mücadelede çok daha etkili olacağı açıktır. THK'nin varlığına veya misyonuna zarar verecek herhangi bir süreç kesinlikle söz konusu değildir, aksine, kurumumuzun sürdürülebilir yapıya kavuşması adına tüm çalışmalarımız devam etmektedir."

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