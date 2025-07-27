Yangın yerini karıştıran iddia! Tekme tokat dövüldü, jandarma kurtardı

Bursa’nın Gürsu ilçesinde çıkan orman yangını geniş bir alana yayılırken, yangın haberini duyan çok sayıda vatandaş da yardım etmek amacıyla bölgeye akın etti.

Hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi, kalabalığın hedefi oldu

Karahıdır köyüne dışarıdan gelen yabacı bir şahsın hırsızlık yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı. Hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi, kalabalığın hedefi oldu.

Vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülen şüpheli, olay yerine gelen jandarma ekiplerince linçten son anda kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Yumruk ve tekmelerle linç edilmek istenen şahsı jandarma ekipleri güçlükle bölgeden uzaklaştırdı.Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.