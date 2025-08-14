  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yangına müdahaleye gidiyorlardı: Osmaniye'deki kazada şehit sayısı 2'ye yükseldi
Takip Et

Yangına müdahaleye gidiyorlardı: Osmaniye'deki kazada şehit sayısı 2'ye yükseldi

Osmaniye'deki orman yangınına müdahaleye giderken yaralanan orman işçilerinden Ali Tekerek'in şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yangına müdahaleye gidiyorlardı: Osmaniye'deki kazada şehit sayısı 2'ye yükseldi
Takip Et

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde dün çıkan orman yangınından bir acı haber daha geldi.

Alevlere müdahale için yola çıkan arazöz kaza yaptı.

İki orman işçisi şehit oldu

Devrilen arazözdeki işçi Adem Nazım Demirel dün şehit olurken, bugün kazada yaralan orman işçilerinden Ali Tekerek tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Kazada yaralan üç işçinin tedavisi sürüyor.

TMSF, Türkiye'nin giyim devini satışa çıkardıTMSF, Türkiye'nin giyim devini satışa çıkardıŞirket Haberleri
UKOME, Martı Tag'ın lisans başvurusunu reddettiUKOME, Martı Tag'ın lisans başvurusunu reddettiEkonomi
Konut yatırımcısı en çok hangi illeri tercih ediyor? İşte konut alımının en yüksek olduğu 10 şehirKonut yatırımcısı en çok hangi illeri tercih ediyor? İşte konut alımının en yüksek olduğu 10 şehirEkonomi
Uzman isim tarih verdi: Altın fiyatlarında yön ne olacak? Yeni zirve görülür mü? İşte tahminler...Uzman isim tarih verdi: Altın fiyatlarında yön ne olacak? Yeni zirve görülür mü? İşte tahminler...Ekonomi

 

Gündem
Özgür Özel'in açıklamasının ardından Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı
Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: CHP Genel Merkezi yalan üretim merkezine dönüşmüş durumda
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: CHP Genel Merkezi yalan üretim merkezine dönüşmüş durumda
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti
Özgür Özel, Mücahit Birinci'nin ismini verdi: Murat Kapki’ye gitti, "Bu ifadeyi imzala, iki milyon dolar ver, tıpış tıpış çık" dedi
Özgür Özel: Mücahit Birinci, Murat Kapki'ye "iftira ifadesi ver" dedi
Tekirdağ’da 4 ilçede denize girmek yasaklandı
Tekirdağ’da 4 ilçede denize girmek yasaklandı
CHP’li Erhan Adem: Tarım Kredi Kooperatifleri teknik iflasın sınırında
CHP’li Erhan Adem: Tarım Kredi Kooperatifleri teknik iflasın sınırında