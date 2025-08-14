Yangına müdahaleye gidiyorlardı: Osmaniye'deki kazada şehit sayısı 2'ye yükseldi
Osmaniye'deki orman yangınına müdahaleye giderken yaralanan orman işçilerinden Ali Tekerek'in şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde dün çıkan orman yangınından bir acı haber daha geldi.
Alevlere müdahale için yola çıkan arazöz kaza yaptı.
İki orman işçisi şehit oldu
Devrilen arazözdeki işçi Adem Nazım Demirel dün şehit olurken, bugün kazada yaralan orman işçilerinden Ali Tekerek tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Kazada yaralan üç işçinin tedavisi sürüyor.
Gündem