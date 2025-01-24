Yangında ailesini kaybeden acılı baba cenazeye ambulansla geldi

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor.

Yangında hayatını kaybeden anne Ebru Boduroğlu ve çocukları Alican ile Elif Nas Boduroğlu için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Acılı baba cenazeye ambulansla geldi

Yangında eşini ve iki çocuğunu kaybeden ve 7. kattan aşağı atlayarak yaralı kurtulan acılı baba Mete Tunç Boduroğlu, cenazeye ambulans ile geldi. Camdan atlaması nedeniyle vücudunda kırıklar oluşan gözü yaşlı baba, tekerlekli sandalyeyle sağlık ekipleri eşliğinde cenazeye katıldı.

Anne ve çocukları gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.