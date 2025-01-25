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Yangında ölenlerin ailelerini arayıp dalga geçtiler! Başsavcılık harekete geçti

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerini telefonla arayıp dalga geçtiği iddia edilen şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Haber Merkezi
AA
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Yangında ölenlerin ailelerini arayıp dalga geçtiler! Başsavcılık harekete geçti
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin ailelerinin telefon numaralarını elde edip arayarak, alay içerikli ifadeler kullandıkları öne sürülen şüphelilerle ilgili harekete geçti.

Soruşturma başlatıldı

Başsavcılık, sosyal medyada gündeme gelen iddialarla ilgili olarak, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin tespit edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da yangınla ilgili bazı sosyal medya platformlarında suç teşkil eden paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturmada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Başsavcılık, hayatını kaybedenlerin ailelerinin telefonla aranarak alay içerikli ifadeler kullanıldığı iddialarına ilişkin de ayrı bir soruşturma başlattı.

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