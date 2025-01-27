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Yangında ölenlerin yakınlarıyla alay eden 3 şüpheli daha yakalandı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine telefonla ulaşarak hakaret ve alay içerikli ifadeler kullanan, yaşları 18'in altında olan 3 şüpheli çocuk emniyete getirildi.

Haber Merkezi
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Yangında ölenlerin yakınlarıyla alay eden 3 şüpheli daha yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya’da hayatını kaybeden vatandaşların hatırasına saygısızlık eden, yaşları 18’in altında olan 3 Suça Sürüklenen Çocuk’un (SSÇ) Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüklerinde gözaltına alındığını duyurdu.

"Hukuk önünde yargılanacaklar"

Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da 3 şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Yerlikaya, "Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil hukuk önünde yargılanacak" ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği felaket tüm Türkiye'ye yasa boğarken, sosyal medyada yapılan bir paylaşım tepkilere neden oldu. Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerini arayarak alay ve küfür eden kişiler bu görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, "Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi, ahlaksızca sözler kullanılması asla kabul edilemez." demişti.

 

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