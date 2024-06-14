Yangınlar büyüyor! Muğla'da başlayan yangın Denizli sınırına dayandı!

Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’ye bağlı Gazeller Mevkii’nde başlayan orman yangınının hızla büyüdüğü belirtildi.

Saat 12.25 sıralarında başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Büyüyen yangın Denizli il sınırlarını dayandı. Denizli sınırlarında başlayan yangına müdahale için ilk etapta 12 arazöz 8 su ikmal aracı, 5 helikopter ve 6 uçak bölgeye sevk edildiği açıklandı.

Tarım arazilerinden başlayan ve ormana sıçrayan yangın bölgesine Muğla , Aydın ve Denizli’den arazözler ve orman işçileri yönlendiriliyor.

Menteşe ilçesinden sonra Milas'a bağlı Kısırlar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangının başladığı belirtildi. Yangına ilk etapta 40 orman işçisi ile köylüler ve 14 arazöz ile 2 uçak 3 helikopterin müdahale ettiği belirtildi.

Muğla Valisi Akbıyık yangın bölgesine gidiyor

Muğla Valisi İdris Akbıyık, kendisinin de yangın bölgesine hareket ettiğini aktardı.

Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini dile getiren Akbıyık, "Kısırlar Mahallesi'nde 14 haneyi tedbir amaçlı boşalttık. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Aydın Didim

Öte yandan Aydın’ın Didim ilçesine bağlı Ak Yeniköy yakınlarında ziraat alanında yanın çıktı. Şiddetli rüzgarın büyümesi ile yangın yayıldı.

Diğer taraftan Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor. İlçeye bağlı kırsal Kınık Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangının etkili olduğu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Denizli'de ikinci yangın

Denizli'nin Babadağ ilçesinde de ormanda yangını çıktı. Saat 13.30 sıralarında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Manisa

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Kalemli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.

Yangına, 1 helikopter, 18 arazöz, 10 su tankeri, 3 dozer, 6 itfaiye aracıyla müdahale sürüyor. Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.