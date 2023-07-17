Yangınlara gece görüşlü helikopterlerle müdahale

Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayılan yangına müdahale gece boyunca sürdü.

Gece görüşlü helikopterlerin de görev yaptığı bölgeye, sabahın ilk ışıklarıyla takviye ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştiriyor.

Gülnar ilçesi Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayılmıştı. Alevler nedeniyle bölgedeki 5 ev yanmış, bazı haneler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Ayvalık'taki yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yerleşim yerleri yakınındaki otluk alanda çıkan yangın ise söndürüldü.

Yeni Mahalle'ye yakın Cennet tepesi eteklerindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan ağaçlara da sıçradı.

21 arazözle yapılan yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Çalışmalara, Ayvalık Belediyesi ekipleri ile bölge sakinleri de destek verdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yangına bütün ekiplerin müdahale ettiğini söyledi.

Ergin, sıcak havalarda vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak, yangının kontrol altına alındığını kaydetti.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman da bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Yangında, 6 hektarlık otluk alan zarar gördü.

Çanakkale'de yangınla yoğun mücadele

Çanakkale'nin Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada orman yangını çıktı. Yangın büyüyerek Yukarı Okçular ve Kemel köylerine sıçradı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında çıkan orman yangınlarında yaralı ve can kaybı olmadığını belirtti.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin 7 helikopter, 4 uçak, 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler ve komuta aracıyla havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangına kamu ve özel sektöre ait iş makineleri de destek veriyor.

Bölgeye, Balıkesir ve Bursa'dan takviye arazöz ve itfaiye araçları geldi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, rüzgarın etkisiyle yangının geniş bir alana yayıldığını söyledi.

Aktaş, vatandaşların can güvenliği için bir köyün boşaltıldığını ifade ederek, "Çanakkale merkeze bağlı köylerimizde, yaklaşık 5 köyümüzü ve civarını etkileyen örtü yangınıyla başlayıp, daha sonra ormana sıçrayan yangını söz konusu oldu. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Şu ana kadar köylerimizden birini vatandaşımızın can güvenliği açısından boşalttık. Vatandaşlarımızı il merkezinde kendilerine tahsis ettiğimiz tesislerimizde bu gece ağırlayacağız." dedi.

Aktaş, yangına havadan ve karadan müdahalelerin devam ettiğini vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Rüzgarın şu an itibarıyla etkisini azaltmasıyla yangının ilerlemesi de yavaşlamış vaziyette. Tüm arkadaşlarımız, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, Kızılay, sağlık ekiplerimiz, gönüllülerimiz yangının söndürülmesi için elinden gelen çabayı sarf etmektedirler. Havadan ve karadan müdahaleler devam etmekte. Sabahın ilk ışıklarıyla bu müdahale havadan daha da artarak devam edecek. Umarım en kısa sürede sonuç almış oluruz ve daha fazla bir orman ve örtü yangınına meydan vermeden söndürmüş olacağız diye ümit ediyorum. Çok şükür herhangi yaralı ve can kaybımız yok."

Hatay'da gece boyunca mücadele sürdü

Hatay'ın Belen ilçesindeki yangında da söndürme uçağı ve helikopterlerler müdahale ediyor.

Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale gece boyunca sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçağı ve helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

Armutçuk mevkisinde 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateş ormana sıçramış, yangında 7 ev ve 4 araç zarar görmüştü. Yangına sebebiyet 2 kişi gözaltına alınmıştı.