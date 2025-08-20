Yanlış deprem bildirimi saat 01.10'da binlerce kişiyi ayağa dikti!

6 Şubat'ın yıkıcı depremlerinin ardından Türkiye'de erken uyarı sistemlerine ve deprem uygulamalarına olan ilgi patlama yaşadı. Bu süreçte, hem Android hem de iOS'ta toplamda 10 milyondan fazla indirmeye ulaşan Deprem Ağı uygulaması, hayat kurtarıcı bilgileri anlık iletme kapasitesiyle gündemin önemli bir parçası olmayı sürdürüyor.

Tahmini büyüklük 5,5 olarak gösterildi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün gece saat 01.10’da 4,3, 01.14’te ise 3,5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Ancak Deprem Ağı uygulamasından binlerce kullanıcıya gönderilen bildirimde tahmini büyüklük 5,5 olarak gösterildi. Bu durum, kullanıcıları uykudan uyandırdı ve sosyal medyada yoğun tepkilere yol açtı.

Sosyal medyada kullanıcılarından tepki yağdı

Kullanıcılar, uygulamanın yanlış bildirimleri nedeniyle yaşadıkları panik ve rahatsızlığı sosyal medyada paylaştı. Tepkilerden bazıları şöyle:

“Deprem Ağı olur olmadık yerde bildirim veriyor, delirmeme şu kadar kaldı.”

“Hissettiğim depremlere bildirim göndermezken, hissedilmeyene 5,5 diye bildirim atıyorsun.”

“Bursa hiç hissedilmedi ama Deprem Ağı bangır bangır uykudan uyandırdı, bildirim kapalı olmasına rağmen!”

“Deprem Ağı uygulamasını siliyorum, sürekli sesli bildirim veriyor, depremden daha çok korkuyorum.”

“Geçmiş olsun tabi ama deprem 4,3 iken 5,5 diye bildirim yollayıp gece gece herkesi panik geçirtiyosun.”