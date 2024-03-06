Yapay zeka 'Kırmızı Kitap’a giriyor

Milli Güvenlik Siyaset Belgesi, 10. kez yenilenmeye hazırlanıyor. İç güvenlik, dış güvenlik ve savunma ana başlıklarından oluşan belgede yapay zeka ve afetlere de bir parantez açılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminden bu yana 2005, 2010, 2015, 2020 yıllarında yenilenen belgenin bir kez daha yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

2014’ten bu yana Milli Güvenlik Kurulu genel sekreterliği görevinde bulunan Seyfullah Hacımüftüoğlu 3. kez yenilenme çalışmalarını koordine edecek.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, bakanlıklardan ve kurumlardan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ne eklenmesini istedikleri hususları öneri olarak toplamaya başladı.

Nüfus yönetimi ve göç de belgede olacak

CNN Türk'ün haberine göre, bu yıl içinde çalışmaların tamamlanması, belgenin bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısında görüşülerek kabul edilmesi ve belgenin 2025 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne, yapay zekanın ilk kez girmesi bekleniyor. Belgede nüfus yönetimi başlığının olması, göç meselesinin de bu alanda irdelenmesi beklentiler dahilinde.

Afetlere de Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde yer veriliyor. Afet hazırlığı, afet yönetimi ve sonrasında oluşabilecek asayiş olaylarıyla mücadeleye de dikkat çekilmesi öngörülüyor.

Terör örgütleri ile mücadele ise hem iç hem de dış güvenlik meselesi olarak bütüncül bir bakış açısıyla belgede yer alıyor.

Bakanlıklar çalışmalarını sürdürüyor

Milli Güvenlik Siyaset Belgesi, Türkiye’nin etrafındaki tehditleri ve çözülmesi gereken meseleleri saptıyor. Diğer bir deyişle ‘ne’ sorusuna yanıt veriyor. Meselelerin nasıl çözüleceği hükümetlerin hareket alanına bırakılıyor.

Belge iç güvenlik siyaseti, dış güvenlik siyaseti, savunma güvenliği siyaseti olmak üzere 3 ana bölümden oluşuyor. İç güvenlik kısmını İçişleri Bakanlığı, dış güvenlik kısmını Dışişleri Bakanlığı savunma kısmını ise Milli Savunma Bakanlığı kaleme alıyor.