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Yapay zeka Meclis Araştırma Komisyonu üyelerine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Yapay zeka ile ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’na üye seçimine ilşkin TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haber Merkezi
ANKA
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Yapay zeka Meclis Araştırma Komisyonu üyelerine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı
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Yapay zekânın kazanımlarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zekâ kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’na üye seçimine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, komisyon başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Başkanvekili Ak Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, komisyon sözcülüsü AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Peker ve komisyon katibi de MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal oldu.

Araştırma Komsiyonu’nun üyeleri şöyle: AK Parti Milletvekilleri Lütfiye Selva Çam, Zeynep Yıldız, Mehmet Ali Çelebi, Ayşe Böhürler, Selman Özboyacı, Şahin Tin, Cahit Özkan. MHP Milletvekili İbrahim Ethem Sedef. CHP Milletvekilleri Hasan Öztürk, Utku Çakırözer, Yunus Emre, Ednan Arslan, Gizem Özcan. DEM Parti Milletvekilleri Sevilay Çelenk Özen, Zülküf Uçar. İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ve Saadet Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün.

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