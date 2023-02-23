Yapılandırılan borçların taksitlerine erteleme

Deprem bölgesinde 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan alacakların borçlarının taksit ödeme süreleri mücbir sebep hali sonuna ertelendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde ilgili kanun kapsamında alacakları yapılandırılanların idarelere ödemeleri gereken ilk taksitin ödeme süresi mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödemeleri de bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde yapılabilecek.

Karara göre, 7256 sayılı kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile 7326 sayılı Kanunun 9. maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendine göre aylık taksitler halinde ödenmesi gereken taksitler ise mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen aydan başlayarak aylık taksitler halinde ödenebilecek.