Yapımcı Erol Köse, 16. kattan düşerek hayatını kaybetti: Soruşturma başlatıldı

61 yaşındaki yapımcı Erol Köse, Sarıyer Maslak’ta Ağaoğlu 1453 Konutları’nda 16. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 15:00 sıralarında Maslak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 katlı binanın önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yapımcı Erol Köse’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde bulunan ve Köse’nin arkadaşı olduğu öğrenilen Mevlüt Y. (64) ile görüşen polis ekipleri, Mevlüt Y.'nin, Köse ile birlikte yaşadıklarını öğrendi.

Üç aydır evden çıkmadığı iddia edildi

Polis ekipleri tarafından ilk ifadesi alınan Mevlüt Y. ifadesinde, Köse’nin psikolojik rahatsızlıkları ile kalp hastalığı bulunduğunu, yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığını ve kendisinin zaman zaman bakımına yardımcı olduğunu belirtti.

Mevlüt Y., binanın lobisine indiği sırada Köse’nin evde yalnız olduğunu, geri döndüğünde arkadaşını aşağıda yerde gördüğünü ifade etti.

Köse’nin, binanın 16’ncı katındaki kiralık ofis olarak kullanılan bölümde bulunduğu sırada düşmüş olabileceği değerlendirildi. Köse'nin ölümüne ilişkin olay yerinde incelemeler sürüyor.

Soruşturma başlatıldı

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yapımcı Erol Köse’nin haatını kaybetmesine ilişkin olayla ilgili olarak cumhuriyet başsavcılığımızca re’sen soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, yapılacak tahkikat ve otopsi işlemleri sonucunda ayrıntılı olarak bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Erol Köse kimdir?

1965 yılında, Elazığ'da doğan Erol Köse, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken müzik sektörüne girdi.

İlk sınıftayken dans kursuna başlayan Köse, burada Erşan Başbuğ'la tanıştı.

Başbuğ'un kendisine "Sen Şarlo'ya benziyorsun bir şov hazırlayalım seninle" demesiyle hobi olarak şov dünyasına girdi ve "Komedi Dans Üçlüsü" kuruldu.

Komedi Dans Üçlüsü, Erol Köse ile birlikte Hakan Rullas ve Murat Akkaya'dan oluşmaktaydı ve çeşitli şarkılardan aldıkları bölümleri birbirlerine ekleyerek danslarıyla birlikte sahne şovları yapıyordu.

Sekiz yıl süren şovların ardından grup dağıldı ve Erol Köse yapımcılığa adım attı.

Deniz Arcak'ın kendisi için albüm yapmasını istemesiyle yapımcılık kariyerine başlayan Erol Köse, Ayna'yla 1996-2002 yılları arası yapımcılığa devam etti ve Türkiye'de dönemin en önemli prodüktörlerinden biri haline geldi.

Müzik sektörüne bir süre ara verdi ve 2010'da yapımcılığa tekrar döndü.

Köse, geçmiş yıllarda TVem, UçanKuşTV ve TGRT Haber'de magazin programlarında yorumculuk yaptı.