Yapımcı Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı

Maslak’ta 40 katlı bir binanın 16. katından düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenledi. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Köse, Feriköy Mezarlığı’na defnedildi. Erol Köse'nin ölümü ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma başlatmıştı.

Yapımcı Erol Köse’nin cenaze törenine, Polat Yağcı, Ferhat Göçer, Ömür Gedik, Hande Yener, İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Hakan Peker, Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre, yakınları ve sevenleri katıldı. Orhan Gencebay’ın rahatsızlığı nedeniyle araçta kaldığı belirtildi. Bengü, İbrahim Tatlıses, Erol Evgin gibi ünlülerde cenazeye çelenk gönderdiği görüldü.