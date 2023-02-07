Yaralı vatandaşlar askeri uçaklarla İstanbul'a taşınıyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan yaklaşık 45 vatandaş, askeri kargo uçaklarıyla İstanbul Atatürk havalimanına getirlidi.
AA
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Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla Adıyaman'dan İstanbul'a getirilen yaralılar, sağlık ekiplerince sedyelerle ambulanslara alındı. Yaralıların, başta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere İstanbul'daki çeşitli hastanelere sevk edileceği öğrenildi.
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