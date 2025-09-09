Yaralı vekil Mahmut Tanal'dan mesaj: Nöbet için İstanbul İl Başkanlığı'na gidiyorum

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda dünkü polis müdahalesinde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Vücudunda darp izleri oluşan ve gözünden yaralanan Tanal, tedavi gördüğü hastaneden "direnmeye devam" mesajı verdi.

Sosyal medyadan paylaştığı mesajında Tanal şunları söyledi:

"Yaralansam da, coplar başımda kırılsa da, biber gazıyla gözlerim dolsa da direnmeye devam edeceğiz, mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Nöbetimin başına gitmek için İstanbul İl Başkanlığı'na gidiyorum."