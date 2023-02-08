Yardım çığ gibi ama asıl sıkıntı koordinasyonda

Hüseyin GÖKÇE/Mehmet KAYA

Deprem felaketinin yaşandığı 10 il, Türkiye’nin 780 bin 40 kilometrekarelik yüzölçümünün yüzde 11.4’üne karşılık gelen 89 bin 318 kilometrekare büyüklüğüne sahip. 6 Şubat’ta üst üste yaşanan iki büyük deprem, etkilediği coğrafyanın büyüklüğü itibarıyla dünyanın en büyük afetlerinden birisi olarak gösteriliyor.

Geçmişte olduğu gibi bu afette de tüm Türkiye ayni ve nakdi yardım göndermek için seferber oldu. Bir yandan çatı STK’lar, bir yandan TOBB koordinasyonunda oda ve borsalar, bir yandan da çeşitli şirketler hızlı bir şekilde organize olarak yardım malzemelerini toplamaya başladılar.

3 kuruluş kapatıldı AFAD kuruldu

Depremle ilgili hem arama kurtarma faaliyetleri hem de depremzedelere yönelik yardım faaliyetlerinin dağıtımı ise AFAD tarafından yürütülüyor.

AFAD, 1999 depreminin çok şey öğrettiği Türkiye’de, doğal afetlerde yardım faaliyetlerinin tek çatı altında yürütülmesi amacıyla 2009 yılında 5902 sayılı yasa ile Başbakanlık’a bağlı olarak kuruldu. AFAD’ın kuruluşuyla birlikte; İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık’a bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatıldı.

2021 rakamlarına göre ise AFAD'ın merkezde 558 kadrolu ve 141 geçici görevli olarak çalışan toplam 699, taşrada 7 bin 81 elemanı bulunuyor. Başka bir ifade ile AFAD’ın personel sayısı yıkılan bina sayısının yarısına bile ulaşmıyor. Tabii ki yerel yönetimlerin birimleri dahil onbinlerce arama kurtarma elemanı da AFAD koordinasyonunda yardım için bölgeye gitti. Yıkılan bina sayısı kadar kurtarma elemanının bölgeye gitmiş olması bile depremin büyüklüğünü ve etkisini gösteriyor.

Binlerce TIR malzemeyi koyacak kapasitede depo yok

Bir deprem ülkesi olan Türkiye’de belirli aralıklarla meydana gelen deprem felaketleri, her defasında yardım faaliyetlerinin koordinasyon sorununu da tartışmaya açıyor. 6 Şubat’ta yaşanan felaketin hemen ardından Türkiye’nin tamamı depremzedelere yönelik yardım kampanyalarına başladı.

Tüm yardımlar eş zamanlı olarak yola çıktığı için depremin yaşandığı 10 ilde yardım TIR’larının yığılmasına yol açtı.

Ancak gerek AFAD gerekse Kızılay’ın bölgelerdeki lojistik merkezlerinin kapasitesi, gelen yardımların depolanma ihtiyacını karşılamaya yetmedi.

EKONOMİ’ye bilgi veren kaynaklar, bölgesel depoların her birinin kapasitesinin en fazla 20 TIR malzemeyi saklayabilecek büyüklükte olduğunu belirtirken, bunun üzerindeki miktarım istiflenebileceği yer bulmak da çok mümkün görünmüyor.

TIR’lar illere ulaşmadan ilçelerde boşalıyor

Fiziki kapasite yetersizliği sebebiyle bölgeye gönderilen yardımların bir kısmının deprem merkezine ulaşamadan, farklı noktalara indirilmek zorunda kaldığı kaydediliyor.

Depremin yayıldığı coğrafyanın büyüklüğüne bağlı olarak, sağ olarak kurtulanların sığındıkları alanların da aynı şekilde dağınık yapıda olması, yardım faaliyetlerinin dağıtılmasında da güçlüğe yol açıyor.

Şu ana kadar AFAD 10 şehre 92 bin 738 aile yaşam çadırı sevk ederken, bunlardan 50 bin 818 tanesi kurulumu tamamlandı. Ancak depremin yaşandığı illerde toplam nüfus 11.5 milyon ve bunların önemli bir kısmı, hasar tespit çalışmaları tamamlanamadığı için evlerine giremiyorlar.

Doğal olarak başta Kızılay olmak üzere bölgedeki gıda dağıtım faaliyetleri yetersiz kalıyor.

AFAD’a ulaşmak büyük sorun

Deprem koordinasyonunda tek yetkili kurum AFAD olduğu için, bölgeye yardım yapmak isteyenler, bunları nereye göndereceklerine yönelik bilgi almak amacıyla AFAD’a başvuruyorlar.

Ayrıca EKONOMİ’ye aktarılan bilgilere göre, her ne kadar il bazında valiler yanı sıra başka illerin valileri koordinatör olarak belirlense de bu valilikler bile yardım başvurularını doğrudan AFAD’a yönlendiriyorlar.

Başvuru sayısının olağanüstü düzeyde olması yardım göndermek isteyen kurum ve kuruluşların AFAD’a ulaşmasını da engelliyor.

Bu yüzden topladıkları yardımları daha bölgeye çıkaramadan kendi depolarında bekleten çok sayıda kuruluş olduğu ifade ediliyor.

Elektrikli soba dolu olan TIR yağmalandı

Öte yandan EKONOMİ’nin edindiği bilgilere göre, deprem bölgesine giden yardım TIR’larının bazıları ‘sığınmacılar’ tarafından yağmalandı. Hatay ve Adıyaman’da dağıtılmak üzere içinde binlerce elektrikli soba olan bir TIR’ın daha Hatay’a giremeden önünün kesilerek

Yakıtı biten iş makineleri çalışamıyor

Depremin ilk anından itibaren yaşanan genel bir sıkıntı ise iş makinelerinin yetersizliği oldu. Arama kurtarma faaliyetlerine katılmak için gönderilen iş makinelerinin bir kısmının operatör yetersizliği, bir kısmının da yakıt bittiği için çalışamadığı kaydediliyor. Bölgeye yardım götüren araçların da aynı şekilde orada yakıt bulamadıkları için, yeni yardımları getirmek üzere çıkış noktalarına dönemedikleri vurgulanıyor.

Yardım kolilerinin içinde ne olduğu bilinmiyor

Türkiye’nin tamamı depremzedelerin yaralarını sarabilmek için seferber olurken, özellikle kurumsal yardımlar dışındaki birçok yardım kolisinin içinde ne olduğunun bilinmemesi de bölgeye ulaşabilen yardımların dağıtımında büyük sıkıntı yaşıyor. Yardım kuruluşlarının yetkilileri, içinde ne olduğunu bilmedikleri kolilerin tasnifinde büyük güçlük yaşandığını, bunun da zaman zaman dağıtımı imkansız hale getirdiğini belirtiyorlar.

Oda ve Borsalar, TOBB koordinasyonuyla harekete geçti

Türkiye’deki en büyük deprem felaketlerinden biri yaşanırken, arama-kurtarma faaliyetleri yanında, depremzedelere yönelik ihtiyaçların karşılanması için de yardımlar organize ediliyor. Depremin ilk anlarından itibaren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB yöneticileri toplanarak oda ve borsalardan yapılacak yardımların koordinasyonu için mekanizma oluşturuldu. Ayrıca nakdi yardım kampanyası da açıldı. TOBB’da toplanacak nakit yardımlar daha sonra AFAD’ın hesabına aktarılacak.

İş dünyası, oda ve borsaların girişimiyle her ilde ve ilçede yardım malzemeleri toplamaya başladı. AFAD’ın açıkladığı öncelikli ihtiyaç listesine göre yardımlar toplandı. Öncelikli olarak ağırlık deprem bölgesindeki illere yakın il ve ilçelerin hazırlıklarına verildi. TOBB Genel Sekreterliği ile oda ve borsa genel sekreterliklerinin iletişimi sağlandı.

Toplanan yardımların hangi merkezlere götürüleceği ve ulaşım sırasındaki gerekli izinler için TOBB Genel Merkezi, AFAD ve valiliklerle temasa geçerek ulaşımın sorunsuz gerçekleşmesini ve ulaştırılan yardımların da doğru noktalara gitmesini sağladılar. Her il ve ilçedeki oda ve borsa ihtiyaç listesi dahilindeki yardım toplama operasyonunu ve TIR’larla taşımasını kendi organize etti.

Depremin ilk gününden sonra Ankara’da toplanan bazı yardımlar da TOBB’da sınıflanarak TIR’larla afet bölgesine gönderildi. TOBB’da halen sadece koordinasyon yürütülüyor.

TOBB tarafından organize edilen oda ve borsaların yardımlarına yönelik raporlamalar gün sonu itibariyle yapılıyor. 7 Şubat günü akşamı itibariyle 354 oda ve borsanın, TOBB ve AFAD koordinasyonuyla gerçekleştirdiği yardım 87 TIR gıda, su ve ihtiyaç malzemesi, 59 TIR giysi ve battaniye, 23 bin 923 adet ısıtıcı, 40 adet iş makinesi, vinç, jeneratör ile 65 adet konteyner deprem bölgesine ulaştırıldı.

AFAD ve TOBB tarafından talepler doğrultusunda ivedilikle karşılanması gereken ihtiyaç listesi de belirlendi. Buna göre deprem bölgesinde jeneratör, iş makinesi, çadır, tüplü soba, ısıtıcı, battaniye, hazır yemek, konserve, sandviç, paket ekmek, kaban, bisküvi türleri, aydınlatma malzemeleri, kahvaltı paketleri, bebek maması, bebek bezi, yatak, yorgan, mont, ayakkabı, giyim eşyası, su, süt, bakliyat, gıda ürünleri, hijyen ve temel ihtiyaç malzemeleri ana ihtiyaç kalemlerini oluşturuyor.

Öte yandan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu imzasıyla tüm oda ve borsalara bir yazı gönderilerek nakdi yardım kampanyasının başlatıldığı da duyuruldu. Nakdi yardımlar TOBB aracılığıyla AFAD’a aktarılacak.